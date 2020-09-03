İnce’ye CHP’den ihraç yolları açıldı

CHP'DE Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine 'Bin Günde Memleket Hareketi' adı altında bayrak açan Muharrem İnce, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamaların ardından yola çıkıyor. İnce, Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresi'nin yıldönümünde yarın Sivas'tan başlatacak. İnce Sivas Kongre binasını, Madımak Oteli'ni ziyaret edecek. İnce'nin yapacağı il ziyaretlerinin ardından ikinci açıklamasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yapması bekleniyor.



İLK GİRİŞİM YALOVA'DAN

BU arada gözler ise parti yönetiminin İnce'yi ihraç edip etmeyeceğine çevrildi. Önceki gün bu yönde ilk girişimin başlatıldığı iddia edildi. İnce hakkında, parti disiplinine aykırı hareket ettiği için Yalova Merkez İlçe Başkanlığı'na ihraç başvurusu yapıldığı öğrenildi. İnce hakkında Merkez Disiplin Kurulu'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip, suç duyurusunda bulunan parti üyesi Niyazi Şahin, "Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı var. İnce parti suçu işlemektedir. Partiden ihraç edilmesi gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ise kamuoyunda ilgi artacağı için İnce'nin ihracını istemediği kaydediliyor.

EVRİN GÜVENDİK