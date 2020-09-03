Katma değerli tarım birinci lige taşıyacak

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, ATP Koza Gıda Tarım ve Koza Altın İşletmeleri ile Ege İhracatçılar Birliği sponsorluğunda düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği" webinar serisinin dün üçüncü ayağı yapıldı. Açılışa mesajla katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarının tarımını 'üretim, girişimcilik ve farkındalık' bakımından bugünden tasarlamamız gerekiyor. Tarım ve ormanda sektörlerimiz bu yeni parkuru başarıyla geçecek bir potansiyele sahiptir. Tarımsal üretimimizi değerli hale getirmek Türkiye'yi dünya pazarında da birinci lige taşıyacak. Bunu yapabilecek her şeye sahibiz" diye konuştu.

TARIMDA YENİ MÜJDELER

"Katma Değerli Üretim - Agro Sanayi" başlıklarının incelendiği webinarın açılışında konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin Karadeniz'de kararlı duruşu ve ısrarlı aramaları sonucu büyük keşif yaptığını hatırlatarak, tarım sektöründe de ülkemizin yeni müjdeler ve mucizeler yaratabileceğini söyledi. Tarımda doğru yatırımlarla istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlanabileceğini aktaran Özdemir, tarım gıdada tek girişimleri Limkon Meyve Suyu ile 50 bin kişiye iş, 600 bin aileye de gelir desteği sağladıklarını söyledi.



İZMİR'DE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILACAK



WEBINAR'IN diğer özel konuğu Agtech Garage Brasil Kurucu Ortağı Marcelo P. de Carvalho, Akademi ile piyasa arasındaki bağlantıyı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur ise "Önümüzdeki ay İzmir'de planladığımız fiziki buluşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hedeflerinin, stratejisinin ve gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarının, geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlamaktayız" diye konuştu.



NET BİR VİZYON GELİŞTİRİLMELİ



HOLLANDA Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, ülke çapında net bir vizyon sunulması gerektiğini belirtti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak moderatörlüğündeki panelde, TFI-TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Araz, tarımda stratejik, yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, "Tarımı tohumun tarlaya temasından itibaren değer zinciri oluşturan bigdata ile yönetmeliyiz" diye konuştu.



AR-GE ARTIRILMALI

METRO Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil de konuşma yaptı. Ege Yaş Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da teknolojinin gelişmesi için Ar-Ge yatırımlarının artması gerektiğine dikkat çekti.