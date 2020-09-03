PKK’ya ağustosta ağır darbe

YURT içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay 85 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "kırmızı" kategoride yer alan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz da bulunuyor. Ayrıca, binlerce personelin katılımıyla Hatay, Bingöl ve Diyarbakır'da başlatılan Yıldırım operasyonları ise devam ediyor.