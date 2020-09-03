RTÜK'ten Netflix'e ceza! O film kaldırılacak

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

"MİNNOŞLAR" KATALOGDAN ÇIKARILSIN

Üst Kurul'da öncelikle Netflix'te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu.

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

RTÜK, AKİT TV RAPORUNU DA ELE ALDI

Akit TV'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberin alt bandında "Devletin Zirvesi Anırkabir'de" ifadesinin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun'da yer alan "yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

TV'DEN SAHTE ÜRÜN PAZARLAYANLARA YENİ CEZALAR…

Her hafta kurulun rutin gündemlerinden olan sahte ürün satışı yapılan televizyonlar yine mercek altındaydı. Sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç satan KANAL YALOVA, TOP SHOP TV, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına en üst sınırdan para cezaları ile program ve yayın durdurma cezaları verildi.