Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." dedi.

En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2020