Vatandaşlar ikinci el otomobil alıyor

Otomotıv Distribütörleri Derneği'nin aylık raporuna göre Ağustosta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adete çıktı. Öte yandan İzmir'de de korona virüs sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, araç sahibi olabilmek için ikinci el araç aldı. İkinci el otomobil satışı yapan firma sahibi Türkay Dörterler, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim, özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi gösteriyor. Temennimiz; ikinci el otomobillerde yapılan sahteciliğin azalması" diye konuştu. Firma sahibi Erbey Zeki Ergen ise vatandaşlara tanıdıkları galericiden araç almalarını tavsiye etti.