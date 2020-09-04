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Aliyev’den Türkiye’ye desteği

Aliyev’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği
Giriş Tarihi: 4.9.2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye'yi desteklediklerini, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri işbirliğinden de rahatsız olduklarını söyledi. Yunanistan'ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulünde konuşan Aliyev, "Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğu bir sır değil. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi" ifadelerini kullandı.

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