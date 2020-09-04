Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katılıyor. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

AKILLI YOL

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

KARAYOLU, DEMİR YOLU, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇAĞ ATLATTIK

Değerli misafirler kalkınmanın gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan, yük taşımacılığının hızlı ve güvenli yapılamadığı yerlerde kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. En kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna kadar ülkemizin her karışı için yola çıktık.

Karayolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık. Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 km ilave ettik. Toplam 27500 km'ye yükselttik. Nereden nereye...

Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 km uzunluğundaki köprülerle ulaşımın daha sağlıklı olmasını temin ettik. 483 km'lik 315 tüneli hizmete aldık. Koronavirüs döneminde açtığımız projeler dahi yaptığımız hizmetleri göstermeye yeterli. Kınalı-Çatalca'yı 9 Mart'ta Kanuni Bulvarı ise 22 Nisan'da Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayıs'ta, Amasya çevreyolunu 25 Temmuz'da hizmete açtık. terör örgütünün yapmayalım diye uğraştığı Cudi dağı tünelleri inşasını tamamladık bu arada. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirdi. Hep durdurdu hep engelledi. Ama biz bitirdik.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında orada bulunduk. 18 Mart 2022'de hedefimiz hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı devam etmediği projelere devam ediyoruz. Adana için sembol eser olan Seyhan Barajı'nın yanındaki köprüdür. Yüzde 47'lik tamamlanan köprünün kalan kısımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli ismiyle başlayan bu köprünün adını Sayın Bahçeli'nin isteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

BİZİM SİYASETİMİZ HİZMET SİYASETİDİR

Bizim siyasi hayatımızın tamamı özellikle İBB Başkanı seçildiğimizden beri devam etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik. Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye'nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.

Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.

Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.

İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

EYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 22 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girecek. Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

208 OLAY ALGILAMA KAMERASI

"Türkiye'nin en akıllı otoyolu", yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

"DEĞİŞKEN İŞARETLERLE SÜRÜCÜLER UYARILACAK"

Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Akbaş, otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti olduğunu dile getirerek, sürücülerin kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacağını bildirdi. Akbaş, "Değişken işaretler sayesinde yönlendirmeler yapılıyor. Bu şekilde otoyolumuzun güvenliğini sağlıyoruz. Otoyolumuz uluslararası transit otoyolunun son halkası. Bunun açılmasıyla Edirne'den gelen bir sürücü Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol hizmetinden yararlanmış olacak. 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik alt yapı sistemine sahibiz. Bunu belirttiğim gibi 7/24 esasına göre veriyoruz. Alternatif enerji kaynakları mevcut. Her noktada jeneratör sistemi devreye girecek. Çok fazla insanın dahi yapamayacağı çalışmayı teknolojiden faydalanarak sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenliği konforu için sunduk. Projemiz ticari faaliyetlerde katkı sağlayacak. Tuz Gölü, Kapadokya ve Ürgüp'e ulaşım sağlanacak" diye konuştu.