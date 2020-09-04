Avukata meslekten çıkarma cezası gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılışında kullandığı, "Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değil. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" ifadeleri üzerine gözler, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi. En son çoklu baro düzenlemesinin eklendiği Avukatlık Yasası'nda yeni yasama yılında yeniden değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda, "Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar"a, "meslekten çıkarma" cezası verilebilmesinin önünün açılması öngörülüyor. Bu amaçla disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak Türkiye Barolar Birliği'ne ya da doğrudan Adalet Bakanlığı'na verilmesi de planlanıyor. Meslekten atılan avukatın ruhsatnamesi geri alınıyor avukatın adı baro levhasından silinerek avukatlık unvanı kaldırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AİHM Başkanı'nı kabul etti