Doğu Akdeniz’de ‘Geri adım yok’

TÜRKİYE Doğu Akdeniz'deki kararlılığından taviz vermiyor. Dün gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de kritik bir adım daha atan Türkiye, "Rusya eğitim atışları" adıyla 2 Navtex yayınladı. ANTALYA Navtex istasyonu, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de "Rusya Atış Eğitimleri" başlıklı 2 Navtex yayınladı. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.