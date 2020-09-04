Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Bakan Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE RUHU

Bakan Akar ve orgeneraller Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nin de üzerinden geçen Akar ve komutanlar, abideyi selamladı. Akar, burada 'Ceylan 30' çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Tüm şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" dedi.

MELEK ROLÜ

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar ve komutanlar talimatlar verdi. Burada personele hitap eden Akar konuşmasında Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade eden Akar, "Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" diye konuştu.



FRANSA NE HAKLA BURAYA GELİYOR?

YUNANİSTAN'IN Lozan Antlaşmasına aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını dile getiren Akar, "Burada anlaşılması zor olan kabadayılar da var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, bu barış değil çatışma, çözümsüzlük getirir" ifadelerini kullandı.