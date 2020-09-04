İnce yola çıkıyor CHP’yi korku sarıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine 'Bin Günde Memleket Hareketi' adı altında bayrak açan Muharrem İnce, bugün yola çıkıyor. İnce'nin ilk durağı ise Sivas olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisi ve parti yönetimini eleştiren İnce'nin partiden ihraç edilmesinin söz konusu olmadığı söyledi. CHP lideri, ancak 'eleştirilerinin devam etmesi' halinde CHP'den ihraç edilebileceği mesajı verdi. CHP, il örgütlerine ise İnce'nin başlatacağı Anadolu turuyla ilgili 'ziyaretlere ilgi gösterilmemesi' talimatı verdiği iddia ediliyor. Öte yandan, Muharrem İnce'nin bugünkü programı arasında yer alan Sivas'ın Banaz Köyü karantina altına alındı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi.

EVRİN GÜVENDİK