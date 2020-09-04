Kılıçdaroğlu PKK’yı İhvan’la karşılaştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları konusunda vizyonsuzluğunu ortaya koyacak skandal ifadelere imza attı. Katıldığı canlı yayında Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları için verdiği mücadeleyi Mavi Marmara olayıyla karıştıran Kılıçdaroğlu, Mısır'da darbe ile göreve gelen darbeci Sisi'yle masaya oturulması gerektiğini savundu. Eline silah almamış İhvan ve Müslüman Kardeşler ile kanlı terör örgütü PKK'yı aynı kefeye koydu.



GÜL ADAY DEĞİL DİYEMEDİ

KILIÇDAROĞLU, iç politikaya yönelik Abdullah Gül sorularına ise kaçamak yanıtlar verdi. Daha önce Gül ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kendi partisinin tabanından bile tepki alan CHP lideri net şekilde "Adayımız Abdullah Gül değil" diyemedi. Kılıçdaroğlu, "Absürt bir tartışma. Birlikte yol yürüdüğümüz bir ittifakımız var. Biz önce ilkeler üzerinde mutabakat sağlayacağız ki kişiyi seçebilelim" dedi.