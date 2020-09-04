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'dan açıklaması!

, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

04.09.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,14:14

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

"SİYASİ MÜZAKEREDEN AYRI TUTULMALI"

Stoltenberg "Teknik gröüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.

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