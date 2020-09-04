Haberler Gündem NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

04.09.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,14:14