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Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti

Başkan , Avrupa şampiyonu olan Altı Genç Kız 'nı kabul etti. Millî Takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti

DHA

05.09.2020, 20:23

Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, teknik heyet ve voleybolcular yer aldı.

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