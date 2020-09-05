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Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kabul etti. Millî Takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.