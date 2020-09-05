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Başkan Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Başkan , Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu. Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

AA

05.09.2020, 18:07

Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti. Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

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