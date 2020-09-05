Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:
Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız. pic.twitter.com/s1VaZMKDyy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2020
Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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