Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız. pic.twitter.com/s1VaZMKDyy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2020