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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız

05.09.2020, 22:49

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

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