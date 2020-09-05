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Filyasyonla vaka oranı yüzde 49 düştü

Filyasyonla vaka oranı yüzde 49 düştü
Giriş Tarihi: 5.9.2020

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki korona virüs salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Koca, Diyarbakır'da korona virüs vaka sayılarının filyasyon çalışmalarıyla düşüşe geçtiğini söyledi. Bakan Koca, "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumda" diye konuştu.

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