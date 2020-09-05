İstanbul Göztepe Şehir Hastanesine kavuşuyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ve Türkiye'nin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesi'nin hizmete açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle anıyoruz. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır."

16 ŞEHİR HASTANESİNİ FAALİYETE ALMIŞ BULUNUYORUZ

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz."

SAĞLIK SİSTEMİMİZ DİMDİK AYAKTADIR

Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

VATANDAŞLARA KORONAVİRÜS UYARISI

Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz.

SİNSİ SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

DARBE VE SİYASİ ENTRİKA SENARYOLARINI BİRER BİRER YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIZ

Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

Programda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. Koca "Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49'a, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.