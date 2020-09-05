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Kuvvetlerinde operasyonu

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 5.9.2020

KARA Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 7'si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, komutanlık bünyesindeki FETÖ mensubu askerler ile sivil sorumluların ankesörlü telefonlarla haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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