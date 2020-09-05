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Haberler Gündem Pençe Kaplan'da 320 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan'da 320 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyi Haftanin’de başlatılan ’nda arama-tarama faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Operasyonda şimdiye kadar 320 ’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Pençe Kaplan'da 320 terörist etkisiz hale getirildi

AA

05.09.2020, 14:36 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,14:56

Irak'ın kuzeyinde Haftanin'de 16 Haziran'da Pençe-Kaplan Operasyonu başlatılmıştı. Operasyonda arama-tarama faaliyetleri tamamlandı.

Komandolar Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini tek tek imha etti.

OPERASYON SÜRÜYOR

Terör örgütü üyelerine yönelik operasyon ise kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugüne kadar Pençe Kaplan Operasyonu'nda 320 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Tamamlanan arama tarama faaliyeklerinde ele geçirilen malzemeler de şöyle sıralandı: 265 EYP, 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, 1 drone insansız hava aracı, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 adet silah mühimmatı, 22 bin 331 adet ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 adet top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç.

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