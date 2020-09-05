İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Yıldırım operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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