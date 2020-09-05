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Haberler Gündem Yıldırım operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi

, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

Yıldırım operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi

05.09.2020, 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,11:10

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

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