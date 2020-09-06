AK Parti ilçe kongreleri tekrar başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti İzmir'de kongreler dün Gaziemir'den başladı. Kongreye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır ve Cemal Bekle, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı. Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatarak konuşmasına başlayan Bakan Pakdemirli, "Bugün Cumhur İttifakı kadrolarının dışında iş yapmama gibi bir problem var. Türkiye'nin gerçeklerini Cumhur İttifakı dışında hiçbir ittifak görmüyor ve görmek de istemiyor" dedi. İzmir'in AK Parti yönetiminde çok daha iyi yönetileceğini ifade eden Nihat Zeybekçi de, "Biz buraya kendimizi vermeye geldik. İzmir Türkiye'ye lazımdır. İzmir'in dertlerini çözene kadar kendimizi İzmir'e adamaya devam edeceğiz" dedi. İlçe Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Serdar Muçay ise "Gaziemir'i tekrar geri alacağız" diye konuştu.