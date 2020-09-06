Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re'sen soruşturma başlatılmıştı.
TUTUKLANDI
Milliyet'in haberine göre gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
6 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Albayrak ailesine hakaret davasında yeni gelişme! 6 yıl hapis istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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