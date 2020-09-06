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Albayrak ailesine davasında yeni gelişme! 6 yıl hapis istemi

Sosyal medyada ve ailesine yönelik içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan K. hakkında istenen ceza belli oldu.

Albayrak ailesine hakaret davasında yeni gelişme! 6 yıl hapis istemi

06.09.2020, 09:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re'sen soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Milliyet'in haberine göre gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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