  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Başkanı Michel ile görüştü

Başkan , Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'deki gerilim konuşuldu.

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

06.09.2020, 22:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,22:24

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

AB ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRSİN
Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA