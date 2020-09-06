Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

AB ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRSİN

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.