Başkan Erdoğan: ‘Gücümüzü ya masada ya sahada anlayacaklar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kadıköy'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Hastanenin İstanbul'a, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hocamızı rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır" dedi.

HAKİKATİ GÖRÜYORLAR

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statükonun tüm yönleriyle çatırdadığını anlatan Erdoğan, "Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMA HAZIRIZ

Her platformda ve her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun, karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz" açıklamasını yaptı.

'MAALESEF KORONA TAVSİYELERİNE UYULMUYOR'

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdiklerini de aktaran Başkan Erdoğan, korona virüsle mücadelede alınan kararlara ve tavsiyelere uyulmamasından da yakındı. Erdoğan, "Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Biz vatandaşımızın sağlığından endişeliyiz" dedi ve bir kez daha vatandaşları uyardı.

'BİZ HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRLIKLIYIZ'

"Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir" diyen Başkan Erdoğan, "Biz 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve sonuca hazırlıklıyız" dedi.