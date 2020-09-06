Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesindeki detaylar açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı'daki evinde geçirdi. Erdoğan, bugün öğle saatlerinde buradan ayrılarak Gülhane'de 28 Şubat temalı sergiyi ziyaret etti. Erdoğan daha sonra ise kritik görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serrac'ı kabul etti.

KRİTİK KONULAR

Başkan Erdoğan, Serrac ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Serrac ile görüşmesinde,Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşması olduğunu yineledi.