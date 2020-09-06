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Cumhurbaşkanlığından Fırtınası mesajı

Fuat Oktay, ile 'nın katılımıyla gerçekleştirilen ' Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından Akdeniz Fırtınası mesajı

DHA

06.09.2020, 12:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,13:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

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