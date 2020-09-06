Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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