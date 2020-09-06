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Haberler Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ve 'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli , Türk Silahlı Kuvvetlerince, ve 'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.09.2020, 18:02

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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