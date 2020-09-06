Kadına şiddete özel savcı

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle daha aktif mücadele edilebilmesi için yeni adalet yılında yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilin Başsavcılığına önemli bir yazı gönderildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yazıda şu ifadelere yer verildi: Tedbir kararları artık, şiddet uygulayan kişiye kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ edilecek. Kolluk birimleri tarafından, şiddet uygulayan kişiye bu kararın ihlal edilmesi durumunda hapse gireceği yönünde uyarılarda bulunulacak. Böylece, tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi problemler ortadan kalkacak. Tedbir kararlarının ihlal edilmesi durumunda şiddet uygulayanlara yönelik 15 günden 30 güne kadar gecikmeksizin zorlama hapis cezası verilecek.

VAKAYA GÖRE UYGULAMA

Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları, belirli cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek. Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak. Bu sayede mağdurun korunması maksimum seviyeye çıkarılmış olacak. Özellikle, nitelikli ve tekrarlanan şiddet olgusu içeren vakaların, risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılacak. Savcılıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden mutlaka sosyal inceleme raporu isteyecek. Talep edilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları belirlenirken kolluk birimleri tarafından doldurulan olay kayıt formu ve hazırlanan sosyal inceleme raporu dikkate alınacak. Öfke kontrolü, stresle baş etme ve madde bağımlılığı tedavisi gibi vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları da değerlendirilecek.

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