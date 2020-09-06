Kadına şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler devrede

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Bakanlık tarafından yakın zamanda yayımlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" konulu Genelge uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine işaret edilerek yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.

KİŞİ İHTAR EDİLECEK

Tedbir kararlarının kolluk birimleri tarafından tebliği uygulaması sayesinde şiddet uygulayan kişilerin dikkati çekilecek. Kişi, şiddete başvurması durumunda hapse girebileceği yönünde ihtar edilecek. Bu uygulama tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunları ortadan kaldıracak.

CAYDIRICILIK SAĞLANACAK

Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin zorlama hapsi uygulanacak. Bu uygulama ile verilen tedbire uyulması ve şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması hususunda caydırıcılık da sağlanmış olacak. Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli Cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek. Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak. Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet olgusu içeren vakaların risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılacak.

"AİLE DOSTU MEDYA" KAMPANYASI GELİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile dostu, aile odaklı politika ve uygulamaların üretilmesi ve teşvik edilmesi için çalışmalara başladı. Bakanlık, "Aile Dostu Medya" kampanyası kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, aile ve Aile Dostu Medya kavramı, iyi uygulama örnekleri, mevcut yasal düzenlemeler ve Aile Dostu Medya kriterleri ele alındı. Toplantıda, TV ve sosyal medyanın toplumun her kesimini etkilediği, fertlerin alışkanlıklarını belirlediği, mahremiyet algısını değiştirmesi sebebiyle çeşitli kaygılara neden olduğu belirtildi. Bu nedenlerle, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet öğeleri içermemesine dikkat edileceği kaydedildi. Aile Dostu yayınlar içerisinde film, dizi, çizgi film, reklamlar, TV yapım ve programlar ile sosyal medya yapımları yer alacak.