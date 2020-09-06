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Son dakika: 'den net mesaj!

Milli Savunma Bakanlığı, 'deki yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren 'Oruç Reis' araştırma gemisine refakat ve koruma görevinin kararlılıkla sürdüğünü, bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceğini bildirdi.

Son dakika: MSB'den net mesaj!

DHA

06.09.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,11:13

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı ve muktedir Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" denildi.

'TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜ SİZİNLE'
Paylaşılan görüntüde ise TCG Gediz 2'nci Komutanı, 'Oruç Reis'te görevli kişilere seslendi. Komutan, "Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan'da deniz, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle" dedi.

'Oruç Reis'te bulunan görevli ise "Kahraman komandolarımızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenle çalışma imkanı veriyor. Bizler, burada ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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