Türkiye Akdeniz’de fırtına estirecek

Türkiye Doğu Akdeniz'de meşru haklarını kullanarak faaliyetlerde bulunmasını sindiremeyen başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere batı ülkelerine bir cevap daha vermeye hazırlanıyor. Yunanistan hükümetinin masaya oturmaya da yanaşmaması üzerine gerginlik farklı bir boyuta tırmanırken, Milli Savunma Bakanlığı "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı"nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edileceğini duyurdu. Geçen hafta Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak tatbikat yapmıştı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER KULLANILACAK

Atina'ya gerilim yaratması için cesaret veren Fransa da, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan'la tatbikat yapmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Buna karşılık Türkiye de Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın bu yıl 6-10 Eylül'de icra edileceğini açıkladı. Tatbikata bu yıl Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanında, Türkiye'den seçkin birliklerin katılması da öngörülüyor. Türkiye'nin yerli üretim savunma sanayi ürünleri ile Mehmetçiğin keskin gözü İHA ve SİHA'lar ve ATAK helikopterleri de tatbikatta görev alacak.