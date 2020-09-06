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Haberler Gündem Vahdettin Köşkü'nde Başkan Erdoğan ile Serrac arasında kritik Libya zirvesi...

'nde Başkan Erdoğan ile Serrac arasında kritik zirvesi...

Son dakika haberi: Başkan , Kısıklı'daki evinden ayrılarak önce Gülhane'ye geçti. Burada temalı sergiyi gezen ve bilgi alan Erdoğan, daha sonra Tarabya'daki 'ne hareket etti. Erdoğan, Başbakanı Faiz Es-Serrac'o kabul etti. Erdoğan ve Serrac Libya'daki son durumu masaya yatırıyor.

Vahdettin Köşkü'nde Başkan Erdoğan ile Serrac arasında kritik Libya zirvesi...

06.09.2020, 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,15:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı'daki evinde geçirdi. Erdoğan, bugün öğle saatlerinde buradan ayrılarak Gülhane'de 28 Şubat temalı sergiyi ziyaret etti. Erdoğan daha sonra ise kritik görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serrac'ı kabul etti.

LİBYA'DAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILIYOR

Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin başbakanı Serrac, Başkan Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaşacak. Ateşkes çağrısının ardından Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı.

Serrac atılacak adımlar konusunda detayları aktaracak. Başkan Erdoğan da izlenimlerini ve fikirlerini beyan edecek. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama bekleniyor.

Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duran tek ülke olarak öne çıkıyor. Libya UMH, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.

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