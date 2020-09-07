Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddeleri Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ve koronavirüs salgını ile mücadele olacak.

Toplantıda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunanistan ile yaşanan gerilimin gölgesinde devam eden çalışmaları ve 10 Eylül'e kadar sürecek Kıbrıs'taki Akdeniz Fırtınası tatbikatı da değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Corona virüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

BAŞKA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine toplantısında ekonomi, terörle mücadele ve sınırötesi operasyonların da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

AB'NİN TUTUMU BİR SAMİMİYET TESTİ OLACAK

Başkan Erdoğan dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan, Yunanistan ile bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti. Erdoğan, AB kurumları ve üyelerini bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.