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Haberler Gündem Kronik hastalarla ilgili önemli karar: Rapor süreleri uzatıldı

Kronik hastalarla ilgili önemli karar: Rapor süreleri uzatıldı

, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Kronik hastalarla ilgili önemli karar: Rapor süreleri uzatıldı

07.09.2020, 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,10:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK
Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Bakan Selçuk bu kapsamda, daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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