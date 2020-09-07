Netflix'ten skandal film ile ilgili geri adım! Türkiye'deki katalogdan kaldırıldı

Son dakika... Çocuk istismarı sahneleri barındıran Netflix'in skandal dizi filmi 'Cuties' hakkında önemli bir gelişme yaşandı. RTÜK'ün geçtiğimiz hafta kaldırılması hakkında uyarıda bulunduğu Türkçe adıyla 'Minnoşlar' dizi filmi bugün itibarıyla Netflix Türkiye kataloğundan kaldırıldı.

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.

NETFLIX'İN FİLMİNE TEPKİ YAĞMIŞTI

Yönetmen Maïmouna Doucouré'nin çektiği 'Minnoşlar' filminin 18 Ağustos'ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları 'twerk' isimli dansı yaparken görüldü.

Afişin konu kısmında ise "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine yer verildi.

Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye'de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturdu.





Sundance Film Festivali'nde ödül kazanan ve beğeni kazanan film, Fransa'da 19 Ağustos'ta farklı bir afişle vizyona girmişti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Netflix özür mesajı paylaştı. Mesajda, "Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" denildi.

Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan "dişiliğini keşfetmeye başlayarak" ifadesi de kaldırıldı. Ayrıca Netflix, YouTube üzerinden paylaştığı fragmanı sildi. Ancak özür tepkileri dindirmedi filmin pedofiliye teşvik ettiği ve çocukları kötü yönde etkilediği konusunda eleştiriler devam etti.

Sosyal medyada, "Filmin oyuncuları 11 yaşında ama sadece18 yaşının üzerindekilerin izleyebileceği bir film, olmaz böyle şey", "Artık çocuklardan çekin ellerinizi iğrenç fikirlerinize alet etmeyin onları", "Çocuk istismarının, pedofilinin özgürlüğü olmaz. 11 yaşındaki çocuk, çocuktur" mesajları paylaşıldı.

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