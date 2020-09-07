Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.



Suudi Arabistan'da görülen ve İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verildiği açıklandı. Yaşanan cinayet olayı sonrası tüm dünya Suudi Arabistan'a büyük tepki göstermişti.

PRENS SELMAN CİNAYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.