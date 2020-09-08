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Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye- 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalada bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

08.09.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,14:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. Birçok önemli karara konseylerde imza attık. Koronavirüs nedeniyle toplantımızı video konferans ile yaptık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermememiz bile ilişkilerimiz için çok önemlidir.

"TIBBİ YARDIMLAR İLE İRAN'IN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum.

"BAKANLARIMIZIN ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizdeki diğer konularla takibinin yapılacağına inanıyorum. Sayın bakanlarımıza önemli görevler düşüyor. Salgın sonrası sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.

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