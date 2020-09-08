Bileğimizi bükemeyenler ekonomimize saldırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sigortacılık alanında da istenilen seviyeye ulaşması için atılan adımın gerekliliğini ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

STRATEJİK BİR HAMLE DAHA

Gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakmak için Varlık Fonu'nu kurmuştuk. Kuruluşundan bu yana Varlık Fonu güçlü bir portföye ulaştı. Bugün de sigorta sektörüne vizyon kazandıracağına inandığım stratejik bir hamle hayata geçiriyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu'nu kurarak kritik bir adım attık. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta çatısı altında hizmetlerine devam edecek. Bu büyük birleşme ile Türk sigortacılık sektörünü çok daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Birbirini tamamlayan 6 köklü kamu faaliyetimizin bir çatıda toplanması sektöre yeni bir dinamizm kazandıracak. Sigortacılık hizmetleri, istikrarlı büyümeye katkı sağlayacaktır. Hem sigorta hem de emeklilikte önemli gelişmeler bekliyoruz. Türkiye'den bölgesel güç bir sigorta şirketi çıkarmaya yaklaştık.





TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞMIŞTIR

Kovid-19 insanlığın son asırda karşılaştığı en büyük sağlık krizidir. Birçok ülke bu krize hazırlıksız yakalanmıştır. Maddi olarak bizden üstün olan ülkeler temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile zorluk yaşadılar. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. Kovid-19 hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Pek çok alanda salgının artçı şoklarını hissediyoruz. Ekonomide 2020'nin ikinci çeyreğinde Japonya yüzde 10, Almanya 11,7, İngiltere yüzde 21,7, İspanya yüzde 22,7 daralmıştır. İlk çeyrekte 4,4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9 daralma ile bu ülkelerden pozitif ayrışmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programın sonunda Başkan Erdoğan'a 'Açık Deniz Enerji Kuyusu Poliçesi'ni verdi.

SÜRECİ SOĞUKKANLI YÖNETTİK

Esnaf ve vatandaşı salgının etkilerine karşı korumaya aldık. Ne sağlık sisteminin çökmesine, ne kamuda aksaklık yaşanmasına, ne de ekonominin durmasına izin verdik. Fevri kararlar almak yerine soğukkanlı kararlar ile süreci yönettik. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin avantajlarını en iyi şekilde kullanarak ülkemizi bugünlere getirdik. Sel gider izi kalır derler, dünyayı kasıp kavuran bir salgından asgari etkilendik. Ekonomik güven endeksi 62,9'dan yüzde 85,2 seviyesine çıktı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 65.5 seviyesinden ağustosta 73 seviyesine yükseldi. Finansmana sağladığımız desteklerle konut ve otomobil satışlarında rekor kırdık. İhracatta toparlanma sürüyor. Turist sayısı ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaştı. Ülkemizin bileğini, diplomasi ve savunma sanayisinde bükemeyenler ekonomiye sarılmışlardır. Türkiye'yi iddiasından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Ülkemizin IMF'e olan borcunu ödeyerek ekonomik bağımsızlığını kazandırdık biz. Kamu ve özel sektör yatırımlarına son dönemde hız verdik. Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk.



'TOPARLANMANIN ETKİLERİ ÇOK YAKINDA HİSSEDİLECEK'

TÖRENDE konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, şöyle dedi: "Sigortacılık sektörümüz dünyada 39. sırada. Tabi bu büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok gerisinde. Çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı esas hedef olarak önümüze koyduk. Türkiye Sigorta, reformist hamlelerin en önemli halkalarından biri olacak.

GÜÇLÜ BİR PİYASA OYUNCUSU

KAMUNUN gücü, Varlık Fonu'nun sağlayacağı güven ile Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kar güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah. Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısı ile dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten, krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışıyoruz. İnşallah, çok yakında toparlanmanın çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız."



VATANDAŞA VİRÜS UYARISI

TÜRKİYE'NİN birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanı sıra korona virüs ile mücadelesini de sıkı sıkıya sürdürmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Ne karamsarlığa kapılacağız, ne de umursamamazlık yapacağız. Milletimizi temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin şu yemekli davetler ve düğünlerden. Nikahlarla bu süreci atlatalım. Şu sigaraya da bu süreçte ara verin. Kendinize acıyın" dedi.



"TÜRKİYE'NİN RIZKINI KAOSTAN BESLENENLERE YEDİRMEYİZ"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomi açısından yeni bir döneme girildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ne dediler, kur, faiz, enflasyon, gidin IMF'den borç alın. Biz ne dedik, o sizin yönteminizdir, biz IMF kapısını çalmayacağız. Ama IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. Verin dedim, bizden para alan yarın talimat alır dedim. Vazgeçtiler. Türkiye'nin rızkını kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırmalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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