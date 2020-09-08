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’te öldürülen terörist kadın sorumlusu çıktı

Bitlis’te öldürülen terörist kadın sorumlusu çıktı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sehi Ormanları'nda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu kategori'de yer alan, örgütün sözde 'kadın yapılanması'ndan sorumlu, 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğunun belirlendiğini duyurdu.

DİĞERİ DE GRİ KATEGORİDE
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Azad Şoreş' kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi" denildi.

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