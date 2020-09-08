  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban'ın duruşma günü belli oldu

Çocuk istismarcısı 'ın duruşma günü belli oldu

Çocuk istismarcısı ‘’ takma adlı hakkında son dakika bilgisi geldi. ’da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban (58) hakkındaki iddianame Sakarya 1. tarafından kabul edilmişti. Düzenlenen tensip zaptıyla birlikte duruşma günü de belli oldu.

Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban'ın duruşma günü belli oldu

08.09.2020, 11:28

Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban (58) hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Düzenlenen tensip zaptıyla birlikte duruşma günü de belli oldu.

13 KASIM'DA HESAP VERECEK

Şağban 13 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hakkındaki iddianamedeki suçlamalar yüzüne okunarak yargılama başlayacak.

ÇOCUK İSTİSMARCISI

Mağdur çocuğun Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip edilmeyeceğine ise davanın görüleceği Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

CEZASINI ÇEKECEK

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu Oda TV, çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı böyle pazarladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban'ın duruşma günü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA