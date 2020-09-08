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'dan 'a '' davası tepkisi

İletişim Başkanı , 'ın Ceza Mahkemesi'nde cinayetiyle ilgili davada çıkan kararın 'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun'dan Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' davası tepkisi

08.09.2020, 08:52

İetişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SUUDİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI
Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Altun, Suudi yönetimine Türkiye'de devam eden cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısı yaptı.


ALINAN KARAR
Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.
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