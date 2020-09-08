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Haberler Gündem ‘Gerekirse diz çökerdim yeter ki Kosova tanınmasın’

‘Gerekirse diz çökerdim yeter ki tanınmasın’

‘Gerekirse diz çökerdim yeter ki Kosova tanınmasın’
Giriş Tarihi: 8.9.2020

BEYAZ Saray'da diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında taburede ağırlanan ve İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını son dakikada öğrenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisi hakkında çıkan haberlere ve Beyaz Saray'daki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendini savunan Vucic, "O sandalyeye oturmak bir yana, ayakta da durabilirdim, diz de çökebilirdim, yere de çömelebilirdim, dua da edebilirdim. Yeter ki Kosova tanınmasın" dedi.

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