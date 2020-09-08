Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
AFAD DUYURDU
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde #deprem meydana geldi pic.twitter.com/ArtQ1G1kVe— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) September 8, 2020
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