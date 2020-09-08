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Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika... Malatya'da şiddetli sarsıntı yaşandı. Çok sayıda vatandaş sarsıntıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Malatya'daki depremin Adıyaman'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi. Depremin büyüklüğü ise 4.6.

08.09.2020, 14:14