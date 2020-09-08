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Haberler Gündem Malatya'da korkutan deprem!

'da korkutan !

Son dakika... 'da şiddetli sarsıntı yaşandı. Çok sayıda vatandaş sarsıntıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Malatya'daki depremin 'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremle ilgili 'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi. Depremin büyüklüğü ise 4.6.

Malatya'da korkutan deprem!

08.09.2020, 14:14

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD DUYURDU

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.

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