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Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

08.09.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,12:03

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi.

"BİRTAKIM TEKNİK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Bakan Selçuk ayrıca, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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