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Haberler Gündem NATO Askeri Komite Başkanı Türkiye’de

NATO Askeri Komite Başkanı ’de

NATO Askeri Komite Başkanı Türkiye’de
Giriş Tarihi: 8.9.2020

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti. Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri'nin girişimi ve diğer NATO konuları ile bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Akar'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukukuna uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

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