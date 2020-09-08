Son dakika: Tekirdağ'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.91 km olarak açıklandı. Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.
Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
İŞTE AFAD'IN VERİLERİ...
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