Haberler Gündem Son dakika: Tekirdağ'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Tekirdağ'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer illerde de hissedildi.

09.09.2020, 01:05 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,01:17