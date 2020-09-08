Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu kuruluyor

İLETİŞİM Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Altun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada iki ülke arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu belirterek, "Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık" dedi.
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