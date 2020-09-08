Yunan vekilden tarihi itiraf

Kanelli, "Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç" dedi.DOĞU Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirten ve "Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" ifadelerini kullanan Kanelli, Miçotakis hükümeti-nin Doğu Akdeniz politikası-nı da sert sözlerle eleştire-rek Yunanistan'ın Fransa'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını söyledi.

İKİ CİDDİ HATA YAPTIK

ÜLKESİNİN Türkiye ve Akde-niz konusunda iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptığını kaydeden ve Başkan Erdoğan'ın 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülke-si için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl olduğu-nu dile getiren Kanelli, "Türkiye bölgesel süper bir güç, buna iti-razınız olamaz. Türkiye'yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı. Siz Türkiye'nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO'nun İncirlik'teki kim-yasal silahlarını göz ardı edi-yorsunuz. Burada asıl pazarlık bu silahlar İncirlik'te mi kala-cak yoksa Yunanistan'a Araksos üssüne mi gelecek. Türkiye'ye ne 28'inci veya 27'inci civarın-daki meridyenden ne verecek-ler. Biz Yunanistan'ın hangi adası ana kara-ya ne kadar uzak bunu tartışıyo-ruz" dedi.



YUNAN HALKI DA DİYALOGDAN YANA

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması ise Yunan hükümetinin Doğu Akdeniz geriliminde masadan kaçmasına yönelik halkın tepkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.